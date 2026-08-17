Более 22% пермяков имеют доход выше среднероссийского

Доля сотрудников в Пермском крае, получающих зарплату выше средней по стране, составляет 22,8%. К такому выводу пришли аналитики «РИА Новости». Доля работников с зарплатой выше двух средних по стране составляет в регионе 3,2%. Так, Прикамье заняло 42-ю позицию в рейтинге субъектов РФ по доле работников с высокой заработной платой.

Возглавил топ регионов Ямало-Ненецкий автономный округ, где доля работников с зарплатой выше среднего по стране составляет 65,8%. На втором месте — Магаданская область (57,2%), на третьем — Чукотский автономный округ (56,5%), на четвертом — Ненецкий автономный округ (52,7%). Замкнул пятерку лидеров Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (50,1%).

По информации аналитиков, в этом году средняя зарплата по стране составила 108 тыс. руб. При этом уровень безработицы в июне оказался на отметке 2,2%.