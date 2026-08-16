Главные новости за выходные 15–16 августа

В ночь на 15 августа ВСУ атаковали ракетами и беспилотниками несколько регионов России. С помощью ракет было атаковано промышленное предприятие в Самарской области. Беспилотники атаковали Земетчинский район на северо-западе Пензенской области. Под удар попало сельскохозяйственное предприятие. Тысяча жителей Ростовской области остались без света после удара дронов и ракет. При ударах беспилотников по жилому дому в подмосковном городе Шатура получили ранения два человека. Всего за ночь силы ПВО уничтожили 598 беспилотников ВСУ над 20 регионами.

16 августа ВСУ ударили по Подмосковью. На логистическом комплексе Wildberries в подмосковном Подольске после атаки беспилотников произошел пожар. В подмосковном городе Раменское при падении беспилотника на территорию частного дома погиб 83-летний мужчина. Москву, по словам мэра Сергея Собянина, с вечера 15 августа и по утро 16-го пытались атаковать 600 беспилотников.

Министр обороны России Андрей Белоусов 15 августа посетил командный пункт группировки войск «Восток» и проверил выполнение подразделениями боевых задач.

Чертановский районный суд Москвы на два месяца арестовал главного врача частной клиники «ПланетаМед» Василия Генералова. Ему предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей и причинении тяжкого вреда здоровью детей с аутизмом.

Исполнительный комитет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) снял ограничения на участие российских спортсменов. Теперь на соревнованиях, проводимых под ее эгидой, они смогут выступать со своим флагом и гимном.

Российские войска 15 августа заняли село Рыбальское в Запорожской области. На следующий день Мнобороны РФ отчиталось о взятии еще двух сел: Першомарьевка в ДНР и Кудиевка в Харьковской области Украины.

Российский боец Ислам Махачев сохранил чемпионский пояс UFC в полусреднем весе, одолев ирландца Иэна Гэрри в главном поединке 330-го турнира организации в Филадельфии. Бой продолжался все пять раундов и закончился единогласным решением судей.

Пять российских команд пробились в плей-офф The International — главного турнира года по Dota 2. В финальную часть соревнований прошли Team Vision, BoomBoys, Team Spirit, Iron Wing и Team Yandex.

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