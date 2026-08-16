Махачев защитил чемпионский пояс UFC и установил рекорд в серии побед

Российский боец Ислам Махачев сохранил чемпионский пояс UFC в полусреднем весе, одолев ирландца Иэна Гэрри в главном поединке 330-го турнира организации в Филадельфии. Бой продолжался все пять раундов и закончился единогласным решением судей (49–46, 49–46, 48–47).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ислам Махачев (справа) в поединке против Иэна Гэрри Фото: Derik Hamilton / AP Бой между Исламом Махачевым и Иэном Гэрри Фото: Kyle Ross-Imagn Images / Reuters Иэн Гэрри (справа) Фото: Derik Hamilton / AP Бой между Исламом Махачевым и Иэном Гэрри Фото: Kyle Ross-Imagn Images / Reuters Бой между Исламом Махачевым и Иэном Гэрри Фото: Derik Hamilton / AP Махачев и Гэрри после объявления результатов боя Фото: Derik Hamilton / AP Махачев и Гэрри после объявления результатов боя Фото: Kyle Ross-Imagn Images / Reuters Следующая фотография 1 / 7 Ислам Махачев (справа) в поединке против Иэна Гэрри Фото: Derik Hamilton / AP Бой между Исламом Махачевым и Иэном Гэрри Фото: Kyle Ross-Imagn Images / Reuters Иэн Гэрри (справа) Фото: Derik Hamilton / AP Бой между Исламом Махачевым и Иэном Гэрри Фото: Kyle Ross-Imagn Images / Reuters Бой между Исламом Махачевым и Иэном Гэрри Фото: Derik Hamilton / AP Махачев и Гэрри после объявления результатов боя Фото: Derik Hamilton / AP Махачев и Гэрри после объявления результатов боя Фото: Kyle Ross-Imagn Images / Reuters

34-летний россиянин установил новый рекорд промоушена, одержав 17-ю победу подряд в UFC. Он превзошел достижение бразильца Андерсона Силвы, у которого с 2006 по 2012 год было 16 побед с десятью защитами титула в среднем весе.

Для Махачева это второй бой в полусреднем дивизионе: пояс он забрал в ноябре 2025-го у австралийца Джека Делла Маддалены. До перехода в эту категорию Ислам владел титулом в легком весе и защитил его четыре раза.

В профессиональной карьере Махачева теперь 29 побед при единственном поражении нокаутом в 2015 году. До боя с Гэрри Махачев возглавлял рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

28-летний Иэн Гэрри, занимавший вторую строчку дивизиона, потерпел второе поражение в карьере при 17 победах.