Махачев защитил чемпионский пояс UFC и установил рекорд в серии побед
Российский боец Ислам Махачев сохранил чемпионский пояс UFC в полусреднем весе, одолев ирландца Иэна Гэрри в главном поединке 330-го турнира организации в Филадельфии. Бой продолжался все пять раундов и закончился единогласным решением судей (49–46, 49–46, 48–47).
34-летний россиянин установил новый рекорд промоушена, одержав 17-ю победу подряд в UFC. Он превзошел достижение бразильца Андерсона Силвы, у которого с 2006 по 2012 год было 16 побед с десятью защитами титула в среднем весе.
Для Махачева это второй бой в полусреднем дивизионе: пояс он забрал в ноябре 2025-го у австралийца Джека Делла Маддалены. До перехода в эту категорию Ислам владел титулом в легком весе и защитил его четыре раза.
В профессиональной карьере Махачева теперь 29 побед при единственном поражении нокаутом в 2015 году. До боя с Гэрри Махачев возглавлял рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.
28-летний Иэн Гэрри, занимавший вторую строчку дивизиона, потерпел второе поражение в карьере при 17 победах.
Ислам Махачев перешел в полусредний вес (до 77 кг) в 2025 году из легкого веса (до 70 кг), где доминировал несколько лет. Его первый бой в полусреднем весе состоялся в ноябре 2025 года против австралийца Джека Делла Маддалены, которого Махачев победил по итогам пяти раундов, завоевав чемпионский титул UFC и вернувшись на верхнюю строчку рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
До встречи с Исламом Махачевым, Иэн Гэрри в декабре 2024 года потерпел единственное поражение в своей карьере от казахстанца Шавката Рахмонова. Этот проигрыш, однако, не считается полноценной осечкой, так как Гэрри готовился к другому бою, когда ему предложили встретиться с Рахмоновым.