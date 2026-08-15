Сельхозпредприятие в Пензенской области загорелось после атаки БПЛА
Беспилотники атаковали Земетчинский район на северо-западе Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram. Под удар попало сельскохозяйственное предприятие, расположенное в промзоне. Там произошел пожар, добавил он.
О каком именно предприятии речь, губернатор не уточнил. Он добавил, что при атаке никто не пострадал, а огонь быстро потушили. На месте происшествия работают экстренные службы, отметил глава региона.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко уже сообщал об атаках беспилотников на объекты в регионе, включая склад Wildberries 30 июля 2026 года, где пожар охватил более 60 тыс. кв. м. Ранее, 1 июля 2026 года, в Пензе был сбит беспилотник, обломки которого повредили линию электропередачи и недостроенное здание, а также были ранены два человека. В январе 2026 года нефтебаза в Пензе загорелась после атаки беспилотника, и пожарные тушили возгорание в течение двух суток.