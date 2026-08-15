Сельхозпредприятие в Пензенской области загорелось после атаки БПЛА

Беспилотники атаковали Земетчинский район на северо-западе Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram. Под удар попало сельскохозяйственное предприятие, расположенное в промзоне. Там произошел пожар, добавил он.

О каком именно предприятии речь, губернатор не уточнил. Он добавил, что при атаке никто не пострадал, а огонь быстро потушили. На месте происшествия работают экстренные службы, отметил глава региона.