Беспилотники атаковали склад Wildberries в Подольске
В Подольске на складе Wildberries из-за атаки ВСУ начался пожар
На логистическом комплексе Wildberries в подмосковном Подольске после атаки беспилотников начался пожар. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.
Склад компании расположен на территории индустриального парка «Коледино», отметил губернатор. В пресс-службе RWB сообщили, что на объекте заблаговременно провели эвакуацию. По информации властей Подмосковья, пострадавших нет.
Сейчас на месте происшествия работают пожарные. «Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — сообщили в RWB.
Всего за ночь над Московской областью средства ПВО уничтожили 187 беспилотников. По словам губернатора Подмосковья, это самая массированная атака за последнее время. В Подольске при ударах пострадали три человека.
Склад Wildberries в подмосковном Подольске, атакованный 16 августа 2026 года, уже подвергался атаке беспилотников ранее, 28 июля 2026 года, когда его сотрудников эвакуировали, однако тогда объект продолжил работу без значительных повреждений, кроме забора частного дома в деревне Коледино и возгорания в лесном массиве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что при той атаке беспилотники были перехвачены над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной. 20 июля 2026 года в подмосковном Подольске силы ПВО также отразили атаку беспилотников, обломки которых упали по нескольким адресам, повредив котельную, частный дом, несколько многоквартирных домов и автомобилей. Тогда глава городского округа Григорий Артамонов сообщал, что данных о погибших и пострадавших не поступало.