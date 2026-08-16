Беспилотники атаковали склад Wildberries в Подольске

На логистическом комплексе Wildberries в подмосковном Подольске после атаки беспилотников начался пожар. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.

Склад компании расположен на территории индустриального парка «Коледино», отметил губернатор. В пресс-службе RWB сообщили, что на объекте заблаговременно провели эвакуацию. По информации властей Подмосковья, пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные. «Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — сообщили в RWB.

Всего за ночь над Московской областью средства ПВО уничтожили 187 беспилотников. По словам губернатора Подмосковья, это самая массированная атака за последнее время. В Подольске при ударах пострадали три человека.