Тысяча жителей Ростовской области остались без света после удара дронов и ракет
Ночью в Ростовской области силы ПВО сбили десятки беспилотников и ракет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram. Под ударом оказались Чертковский, Миллеровский и Верхнедонский районы. Информации о пострадавших нет.
В Миллеровском районе между хуторами Хмызов и Закосьнов были повреждены линии электропередачи. Без энергоснабжения остались около тысячи жителей семи хуторов.
На месте происшествия работают экстренные службы, сообщил господин Слюсарь. Информация о последствиях уточняется, добавил он.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь регулярно сообщает об атаках беспилотников и их последствиях на территории региона. Так, 13 февраля 2026 года БПЛА были уничтожены в Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах, однако информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Пятого февраля 2026 года Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой около 30 беспилотников были сбиты над 12 городами и районами, включая Ростов-на-Дону, Таганрог и Батайск. 10 января 2026 года российские силы ПВО сбили беспилотники ВСУ в нескольких районах Ростовской области, в результате чего в Каменском районе из-за повреждения ЛЭП без света остались два хутора, а в других населенных пунктах были выбиты стекла и повреждены автомобили.
В декабре 2025 года Юрий Слюсарь также сообщал о налетах беспилотников: 19 декабря воздушной атаке подверглись Ростов-на-Дону, Таганрог, а также Куйбышевский, Матвеево-Курганский и Родионово-Несветайский районы, что привело к обрыву высоковольтной линии электропередачи и обесточиванию жилых домов. В тот же период, 8 декабря, налет беспилотников в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах привел к обесточиванию нескольких населенных пунктов из-за повреждения ЛЭП.