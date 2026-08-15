Тысяча жителей Ростовской области остались без света после удара дронов и ракет

Ночью в Ростовской области силы ПВО сбили десятки беспилотников и ракет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram. Под ударом оказались Чертковский, Миллеровский и Верхнедонский районы. Информации о пострадавших нет.

В Миллеровском районе между хуторами Хмызов и Закосьнов были повреждены линии электропередачи. Без энергоснабжения остались около тысячи жителей семи хуторов.

На месте происшествия работают экстренные службы, сообщил господин Слюсарь. Информация о последствиях уточняется, добавил он.