Всемирная федерация стрельбы из лука сняла санкции с российских спортсменов
Исполнительный комитет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) снял ограничения на участие российских спортсменов, сообщила пресс-служба организации. Теперь на соревнованиях, проводимых под ее эгидой, они смогут выступать со своим флагом и гимном. Ранее организация сняла ограничения со спортсменов из Белоруссии.
Возвращение российских спортсменов зависит от требований стран-организаторов, действующего национального законодательства, визовых ограничений и предписаний государственных органов, добавили в федерации. Вердикт не распространяется на соревнования под эгидой европейской федерации (World Archery Europe). Федерация сообщила, что продолжит диалог с коллегами по этому вопросу.
Федерация ввела полный запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в марте 2022 года после ввода российских войск на Украину. В 2023 году организация утвердила критерии для допуска спортсменов в нейтральном статусе.
Сейчас в федерации заявили, что снимают ограничения после решения Международного олимпийского комитета также отменить санкции против россиян. При этом там уточнили, что сохраняют приверженность поддержке украинских спортсменов и всех, кто пострадал от боевых действий.
Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) 16 мая 2026 года приняла решение снять ограничения с белорусских спортсменов, позволив им выступать под флагом и гимном Белоруссии на Кубке мира по стрельбе из лука и чемпионатах мира. Решение было принято после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 мая 2026 года о снятии ограничений с белорусских спортсменов, хотя санкции в отношении российских спортсменов на тот момент оставались в силе.
Другие международные спортивные федерации также снимали ограничения с российских спортсменов: так, 2 июня 2026 года Международная федерация фехтования (FIE) допустила взрослые сборные России к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном, начиная с чемпионата мира 2026 года. Кроме того, 31 июля 2026 года Всемирная федерация армрестлинга (WAF) допустила российских спортсменов к турнирам с флагом и гимном, восстановив членство Федерации армрестлинга России.