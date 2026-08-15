Всемирная федерация стрельбы из лука сняла санкции с российских спортсменов

Исполнительный комитет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) снял ограничения на участие российских спортсменов, сообщила пресс-служба организации. Теперь на соревнованиях, проводимых под ее эгидой, они смогут выступать со своим флагом и гимном. Ранее организация сняла ограничения со спортсменов из Белоруссии.

Возвращение российских спортсменов зависит от требований стран-организаторов, действующего национального законодательства, визовых ограничений и предписаний государственных органов, добавили в федерации. Вердикт не распространяется на соревнования под эгидой европейской федерации (World Archery Europe). Федерация сообщила, что продолжит диалог с коллегами по этому вопросу.

Федерация ввела полный запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в марте 2022 года после ввода российских войск на Украину. В 2023 году организация утвердила критерии для допуска спортсменов в нейтральном статусе.

Сейчас в федерации заявили, что снимают ограничения после решения Международного олимпийского комитета также отменить санкции против россиян. При этом там уточнили, что сохраняют приверженность поддержке украинских спортсменов и всех, кто пострадал от боевых действий.