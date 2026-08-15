Промышленное предприятие в Самарской области атаковали ракетами

Составлено ИИ-Ассистентъ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее уже сообщал об атаках беспилотников на промышленные предприятия в регионе. Например, 8 августа 2026 года было атаковано одно из промышленных предприятий, однако губернатор не уточнял его название и местоположение. В тот раз, как и в описываемом случае, информации о пострадавших не поступало.

Ранее, 2 августа 2026 года, беспилотники ВСУ нанесли удар по складу Wildberries в Самарской области, что привело к пожару и перестройке логистических цепочек. Это была не первая атака на склады Wildberries: 18 июля 2026 года уже были удары по складам в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске, из-за чего из строя было выведено не менее 8% логистических мощностей.

В течение 2026 года Самарская область неоднократно подвергалась атакам БПЛА. 23 апреля 2026 года в Новокуйбышевске в результате падения обломков беспилотника погиб один человек, и еще несколько пострадали в Самаре. 18 апреля 2026 года сообщалось о прилетах по промышленным предприятиям в Новокуйбышевске и Сызрани, персонал которых был эвакуирован.