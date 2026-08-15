Минобороны отчиталось об уничтожении над Россией 598 БПЛА за ночь

Средства ПВО России с 20:00 до 8:00 уничтожили 598 беспилотников ВСУ над 20 регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также Московского региона, Краснодарского края и Крыма.