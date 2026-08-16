Главные анонсы 17–23 августа

17 августа, понедельник

В Замбии будут обнародованы результаты президентских и парламентских выборов.

18 августа, вторник

В Саранске состоится церемония закрытия Х Всероссийской летней универсиады.

В Калининграде откроется ежегодный фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче».

19 августа, среда

В Пекине откроется Всемирная конференция робототехники.

20 августа, четверг

В Бангладеш пройдут досрочные непрямые президентские выборы.

В Казани начнется международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2026».

В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области запланирован фестиваль современной музыки, архитектуры и искусства Signal.

21 августа, пятница

На Красной площади в Москве начнется XVIII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».

22 августа, суббота

В России начнется предвыборная агитация кандидатов в Госдуму в средствах массовой информации.

В Пекине откроются II Всемирные игры человекоподобных роботов.

В Исландии под командованием США начнутся военные учения стран НАТО Northern Viking по отработке обороны острова и североатлантических морских путей.

23 августа, воскресенье

В Казахстане пройдут первые выборы в новый однопалатный парламент страны — Курултай.

В Москве на Садовом кольце пройдет Большой фестиваль бега.