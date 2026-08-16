Главные анонсы 17–23 августа
Важные и интересные события предстоящей недели
17 августа, понедельник
В Замбии будут обнародованы результаты президентских и парламентских выборов.
18 августа, вторник
В Саранске состоится церемония закрытия Х Всероссийской летней универсиады.
В Калининграде откроется ежегодный фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче».
19 августа, среда
В Пекине откроется Всемирная конференция робототехники.
20 августа, четверг
В Бангладеш пройдут досрочные непрямые президентские выборы.
В Казани начнется международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2026».
В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области запланирован фестиваль современной музыки, архитектуры и искусства Signal.
21 августа, пятница
На Красной площади в Москве начнется XVIII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».
22 августа, суббота
В России начнется предвыборная агитация кандидатов в Госдуму в средствах массовой информации.
В Пекине откроются II Всемирные игры человекоподобных роботов.
В Исландии под командованием США начнутся военные учения стран НАТО Northern Viking по отработке обороны острова и североатлантических морских путей.
23 августа, воскресенье
В Казахстане пройдут первые выборы в новый однопалатный парламент страны — Курултай.
В Москве на Садовом кольце пройдет Большой фестиваль бега.