Белоусов проверил работу группировки «Восток» на командном пункте

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Восток» и проверил выполнение подразделениями боевых задач. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны России Андрей Белоусов

Фото: пресс-служба президента РФ Министр обороны России Андрей Белоусов

Фото: пресс-служба президента РФ

Министру доложили об усилении радиолокационного поля и увеличении числа средств обнаружения и поражения беспилотников и ракет. В группировке также продолжается создание единой информационной системы, которая должна объединить данные радиолокационных средств для более оперативной оценки воздушной обстановки.

По данным ведомства, рост поставок современных разведывательных и ударных беспилотных комплексов позволил увеличить интенсивность огневого воздействия и вести постоянную воздушную разведку. Кроме того, в составе группировки сформирован аналитический центр для обобщения опыта применения БПЛА и корректировки тактики подразделений.

Во время визита Белоусов вручил одному из соединений группировки Георгиевскую знаменную ленту в связи с присвоением ему почетного наименования «гвардейский». Военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач, министр также вручил государственные награды.