В Подмосковье при ночной атаке БПЛА погиб пожилой мужчина

Составлено ИИ-Ассистентъ

За последний месяц губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно сообщал об атаках БПЛА и пострадавших в регионе. Так, 4 августа 2026 года в Московской области пять человек погибли и шестеро получили ранения в результате атаки БПЛА, при этом основные последствия зафиксированы в Чеховском округе, где в промзоне Новоселок произошло несколько возгораний, а в деревне Солнышково обломки дрона повредили частный дом и машину. В июле 2026 года, 20-го числа, в результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 10 человек, включая семерых в Домодедово и двоих женщин в Подольске, причем в Домодедово загорелся складской комплекс «Южные врата», а в Подольске обломки упали на предприятия и в жилые зоны, повредив котельную, частный дом, несколько многоквартирных домов и автомобилей. Ранее, 18 июля 2026 года, Андрей Воробьев сообщал о 26 пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье, из них 24 человека получили ранения при падении беспилотника на склад Wildberries в Электростали, где один человек погиб, и еще двое ранены в Ногинске, где из-за падения БПЛА начался пожар на нефтебазе.

За несколько дней до этого, 13 июля 2026 года, губернатор информировал о гибели трех человек и ранениях еще пятерых в Подмосковье, где был сбит 81 беспилотник, в частности, в поселке Пионерский в Истре при падении беспилотника погибли три человека, а в Солнечногорске беспилотник попал в многоквартирный жилой дом, ранив двух человек. Еще раньше, 17 мая 2026 года, Андрей Воробьев сообщал о гибели троих человек во время налета беспилотников на столичный регион, когда в Химках дрон влетел в частный дом, погибла женщина, и еще двое мужчин погибли в деревне Погорелки Мытищинского района. В начале мая 2026 года, 2 мая, 77-летний мужчина погиб при падении обломков беспилотника в деревне Чернево Волоколамского округа.