В Подмосковье при ночной атаке БПЛА погиб пожилой мужчина
В подмосковном городе Раменское при падении беспилотника на территорию частного дома погиб 83-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.
Глава региона также сообщил, что жизни трех жителей подмосковного Подольска, получивших ранения при атаке БПЛА, ничего не угрожает. Один мужчина получил осколочное ранение, другой — ранение кисти. Одна женщина получила ранение плеча.
Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки, отметил Андрей Воробьев. Всего за ночь над Московской областью силы ПВО сбили 187 беспилотников. Глава региона назвал атаку самой массированной за последнее время. Жилые дома получили повреждения в Подольске, Домодедове и Чехове. На подольском складе Wildberries после атаки начался пожар.
За последний месяц губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно сообщал об атаках БПЛА и пострадавших в регионе. Так, 4 августа 2026 года в Московской области пять человек погибли и шестеро получили ранения в результате атаки БПЛА, при этом основные последствия зафиксированы в Чеховском округе, где в промзоне Новоселок произошло несколько возгораний, а в деревне Солнышково обломки дрона повредили частный дом и машину. В июле 2026 года, 20-го числа, в результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 10 человек, включая семерых в Домодедово и двоих женщин в Подольске, причем в Домодедово загорелся складской комплекс «Южные врата», а в Подольске обломки упали на предприятия и в жилые зоны, повредив котельную, частный дом, несколько многоквартирных домов и автомобилей. Ранее, 18 июля 2026 года, Андрей Воробьев сообщал о 26 пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье, из них 24 человека получили ранения при падении беспилотника на склад Wildberries в Электростали, где один человек погиб, и еще двое ранены в Ногинске, где из-за падения БПЛА начался пожар на нефтебазе.
За несколько дней до этого, 13 июля 2026 года, губернатор информировал о гибели трех человек и ранениях еще пятерых в Подмосковье, где был сбит 81 беспилотник, в частности, в поселке Пионерский в Истре при падении беспилотника погибли три человека, а в Солнечногорске беспилотник попал в многоквартирный жилой дом, ранив двух человек. Еще раньше, 17 мая 2026 года, Андрей Воробьев сообщал о гибели троих человек во время налета беспилотников на столичный регион, когда в Химках дрон влетел в частный дом, погибла женщина, и еще двое мужчин погибли в деревне Погорелки Мытищинского района. В начале мая 2026 года, 2 мая, 77-летний мужчина погиб при падении обломков беспилотника в деревне Чернево Волоколамского округа.