При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали женщина и ребенок

При ударах беспилотников по жилому дому в подмосковном городе Шатура получили ранения два человека, в том числе девятилетний ребенок. Об этом сообщил глава Московской области Андрей Воробьев в Telegram.

Ребенок находится в тяжелом состоянии, его эвакуируют в детский клинический центр в Красногорске, уточнил господин Воробьев. 55-летняя женщина находится в состоянии средней тяжести, она также находится под наблюдением медработников.

Всего за ночь над регионом сбили восемь беспилотников — в Домодедово, Одинцово, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске. Отражение атаки продолжается — БПЛА фиксируются над Можайским и Наро-Фоминским округами, отметил глава Подмосковья.