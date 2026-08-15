В Москве арестовали главврача клиники «ПланетаМед» Василия Генералова

Чертановский районный суд Москвы на два месяца арестовал главного врача частной клиники «ПланетаМед» Василия Генералова. Ему предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей и причинении тяжкого вреда здоровью детей с аутизмом, сообщила накануне пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главврач клиники «ПланетаМед» Василий Генералов

Фото: Фото из личного архива Главврач клиники «ПланетаМед» Василий Генералов

Фото: Фото из личного архива

Арестован и подчиненный Василия Генералова. Следователи считают, что с 2017 года они специально искали родителей детей с диагностированными расстройствами аутистического спектра и другими тяжелыми неврологическими заболеваниями. Они убеждали их оплачивать дорогостоящие лекарства и медуслуги, необходимости в которых не было. Утверждается, что оплату за эти услуги клиника принимала на счета подставных лиц.

Вечером 14 августа в клинике прошли обыски. Уголовное дело возбуждено после многочисленных жалоб родителей на неэффективность назначенных препаратов. В 2024 году «ПланетаМед» оштрафовали на 100 тыс. рублей за использование незарегистрированных в России препаратов.