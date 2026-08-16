Пять российских команд вышли в плей-офф The International по Dota 2
Пять российских коллективов пробились в плей-офф The International — главного турнира года по Dota 2. В финальную часть соревнований прошли Team Vision, BoomBoys, Team Spirit, Iron Wing и Team Yandex.
Групповой этап проходил по швейцарской системе с участием 16 команд. Team Vision стала единственным участником, выигравшим все четыре матча, и напрямую вышла в плей-офф. Вместе с ней эту стадию после группового этапа преодолели Team Liquid и Nigma Galaxy.
В стыковых матчах в воскресенье путевки в плей-офф получили еще четыре команды, включая российские BoomBoys, Team Spirit, Iron Wing и Team Yandex. Действующий чемпион Team Falcons также продолжит борьбу за титул.
По итогам группового этапа турнир покинули российские Huligani и Aurora Gaming, а также OG, LGD Gaming, GamerLegion, Xtreme Gaming, Team Resilience и Vici Gaming. Плей-офф пройдет в Шанхае с 20 по 23 августа, призовой фонд турнира превышает $3 млн.
Команда Team Vision 15 августа 2026 года победила Team Spirit со счетом 2:0 в четвертом раунде группового этапа The International 2026, где за обе команды играли по четверо россиян и по одному украинцу. Team Vision, основанная в 2023 году, принадлежит российской букмекерской компании PARI и ранее заняла третье место на The International 2025. Team Spirit, хоть и основана в России, перенесла штаб-квартиру в Сербию и дважды становилась чемпионом The International — в 2021 и 2023 годах.
В сентябре 2025 года российская команда Parivision (прежнее название Team Vision) проиграла китайской Xtreme Gaming в финале нижней сетки турнира The International и заняла третье место, получив за это 239 тыс. долларов призовых. Тогда же Team Falcons, в составе которой был российский киберспортсмен Станислав Поторак, выиграла The International, обыграв Xtreme Gaming со счетом 3:2. Ранее, 15 мая 2025 года, российские команды Team Spirit, PARIVISION и BB Team получили приглашения на The International 2025, проходивший в Гамбурге.