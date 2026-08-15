Российские войска заняли село Рыбальское в Запорожской области

Под контроль ВС РФ перешло село Рыбальское в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Село заняли подразделения группировки войск «Восток». Взятие под контроль Рыбальского позволило российской группировке расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля и продолжить продвижение в Запорожской области, уточнили в Минобороны.

Рыбальское находится на расстоянии в 1,5 км от села Зеленое и в 2-х км от села Новое Поле. Согласно украинской переписи, в 2001 году в селе проживало 54 человека.