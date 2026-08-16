Собянин: Москву с вечера пытались атаковать 600 беспилотников

Со вчерашнего вечера и до 6:30 мск в сторону столичного региона летели 600 беспилотников, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. 201 из них сбили на подлете к городу, написал глава столицы в Telegram.

До этого господин Собянин сообщил, что в Москве при ударе БПЛА в районе МКАД пострадали три человека. Раненым оказывают помощь. Подробности о происшествии он не уточнил.

В Москве ночью действовали ограничения для аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Часть самолетов пришлось посадить в других городах. Утром ограничения в аэропортах сняли.