Главные новости за 13 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Пять человек погибли при взрыве в Севастополе после атаки ВСУ. Среди погибших — четверо пиротехников Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю и охранник объекта. Средство поражения сдетонировало во время обследования территории после атаки.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после гибели подростка во время тренировки по гребле на реке Кубань. Проверку организовали органы прокуратуры края.

Краснодарский край и Московская область стали лидерами российского рынка по числу сделок с загородными домами на вторичном рынке в первом полугодии 2026 года. В целом по России за январь—июнь продажи такой недвижимости выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Севастополе силовики задержали россиянку, которую считают причастной к подрыву военнослужащего Минобороны России. По представленным данным, женщина действовала по заданию украинских спецслужб.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрел школу в Новороссийске, пострадавшую от атаки беспилотников. Из-за серьезных повреждений несущей стены завершить ремонт к началу учебного года не удастся — работы планируют закончить ко второй четверти.

Продажи урологических препаратов в Краснодарском крае за пять месяцев 2026 года выросли на 21%, достигнув 957,9 млн руб. Эксперты связывают это как с ростом заболеваемости, так и с изменением врачебных назначений в пользу более эффективных и дорогостоящих средств.

В Краснодаре завершается восстановление многоквартирного дома, пострадавшего от атаки беспилотников в июне. Жильцы наиболее поврежденных квартир, находившиеся в пункте временного размещения, вернулись в свои дома после завершения ремонта.

Группа компаний «Дело» сообщила о приостановке операционной деятельности зернового терминала КСК в порту Новороссийска. Решение принято для обеспечения безопасности сотрудников и инфраструктуры.

В январе—июле 2026 года Геленджик посетили 2,3 млн человек, в том числе 1,7 млн организованных и неорганизованных туристов, 597 тыс. однодневных посетителей и экскурсантов. К аналогичному показателю прошлого года количество отдыхающих составило 94,5%.

Губернатор Вениамин Кондратьев и прокурор Кубани Виктор Винецкий провели выездное совещание по оперативной обстановке в Новороссийске. По последним данным, повреждено 185 домов, из них 36 многоквартирных, поступило 404 обращения от жителей.