Подросток погиб на тренировке по гребле в Краснодаре

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после гибели подростка во время тренировки по гребле на реке Кубань. В ведомстве устанавливают обстоятельства происшедшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Проверку организовали органы прокуратуры края. Специалисты выясняют обстоятельства утопления подростка во время спортивной тренировки. На данный момент других подробностей не приводится.

По итогам проверки прокуратура даст оценку обстоятельствам. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Мария Удовик