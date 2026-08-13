Эксперты оценили резкий рост продаж урологических препаратов на Кубани

Продажи урологических препаратов в Краснодарском крае за пять месяцев 2026 года выросли на 21%, достигнув 957,9 млн руб. Эксперты связывают это как с ростом заболеваемости, так и с изменением врачебных назначений в пользу более эффективных и дорогостоящих средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Кубань» аналитики DSM Group, наиболее выраженную динамику по продажам в регионе демонстрируют лекарства от недержания мочи (+38% в деньгах), а также препараты для лечения предстательной железы (+27%) и цистита (+16%).

Врач-уролог, хирург многопрофильного центра CL Doctor Артем Витаев рассказал, что динамика продаж лекарственных препаратов отражает как рост заболеваемости, так и качество диагностики. По его словам, в Краснодарском крае есть свои особенности — жаркий климат и высокая рекреационная нагрузка делают регион лидером по мочекаменной болезни. Пациентопоток подтверждает наиболее выраженный прирост по этой патологии — за последние годы ее распространенность на Кубани выросла на 85%.

Кроме того, заметно и «омоложение» мочекаменной болезни, а среди мужских диагнозов драйвером роста является не только возраст, но и повышенное внимание к ранней диагностике.

Врач-уролог клиники «Евромед» Владимир Попков оценивает общий прирост заболеваемости мочеполовой системы в крае в 1–4% за год. «Прирост в крае — это в основном мочекаменная болезнь, учитывая наш климат, а также обострение хронических заболеваний: простатит, цистит и пиелонефрит»,— рассказал «Ъ-Кубань» эксперт.

Господин Витаев объясняет рост продаж препаратов для лечения цистита не столько ростом заболеваемости, сколько изменением методов лечения. «Врачи переходят на более эффективные и безопасные комбинированные медикаментозные схемы. Пациенты готовы платить за качество — даже по данным аналитиков, рынок урологических препаратов на 99% состоит из средств, которые пациенты покупают за свой счет»,— рассказал он.

Рост продаж препаратов для лечения недержания мочи (+38% в деньгах) эксперт связывает не только со старением населения, но и с тем, что пациенты перестали стесняться этой проблемы.

По словам Артема Витаева, рост стоимости препаратов в урологии обусловлен удорожанием логистики, импортозамещением и инфляционными корректировками. По его словам, цены будут расти, особенно на препараты, не входящие в список жизненно необходимых, таких порядка 80%.

Владимир Попков прогнозирует дальнейший рост заболеваемости урологическими патологиями в регионе. «Мочекаменная болезнь может возникать в любом возрасте, но чаще всего выявление конкрементов наблюдается у людей от 30 до 60 лет. Пик заболеваемости приходится на трудоспособный возраст — 35–55 лет»,— отмечает эксперт.

Главными трендами в лечении, по словам Артема Витаева, становятся роботизированная и лазерная хирургия, а также переход к лечению за один день. «Но давление на систему здравоохранения будет расти — из-за регионального туристического потока и старения населения. Жителям края нужно чаще проходить профилактику»,— заявил он.

Алина Зорина