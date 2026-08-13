Поврежденная при атаке БПЛА школа в Новороссийске не откроется к 1 сентября

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрел школу в Новороссийске, пострадавшую от атаки беспилотников. Из-за серьезных повреждений несущей стены завершить ремонт к началу учебного года не удастся — работы планируют закончить ко второй четверти, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава Новороссийска Андрей Кравченко доложил, что при обследовании обнаружены серьезные повреждения одной из несущих стен. В связи с этим на восстановление учреждения потребуется больше времени.

«Рядом со школой нет никаких военных объектов. Подобными атаками на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей киевский режим в очередной раз показывает свое истинное лицо. Но, несмотря на все вызовы, мы должны как можно скорее отремонтировать учреждение»,— заявил Вениамин Кондратьев.

По его словам, в школе учатся почти 200 детей и важно провести для них линейки 1 сентября и завершить ремонт к началу второй четверти.

Заместитель главы региона Елена Воробьева доложила, что на время ремонта дети будут заниматься в соседней школе. Из-за падения обломков БПЛА на одной из торцевых стен образовались трещины по всей высоте здания, вышли из строя инженерные коммуникации, повреждены кабинеты директора, учительская и классы.

Андрей Кравченко сообщил, что на ремонт потребуется около двух месяцев, две строительные компании готовы работать в сжатые сроки. Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю Елене Воробьевой и главе Новороссийска лично контролировать ход работ.

Алина Зорина