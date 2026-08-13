В Новороссийске повреждено 185 домов после атаки БПЛА

Губернатор Вениамин Кондратьев и прокурор Кубани Виктор Винецкий провели выездное совещание по оперативной обстановке в Новороссийске. По последним данным, повреждено 185 домов, из них 36 многоквартирных, поступило 404 обращения от жителей, сообщили в администрации Краснодарского края.

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Как отметил Вениамин Кондратьев, ни один пострадавший или потерявший имущество человек не должен остаться без внимания. Губернатор поблагодарил военнослужащих за отражение многочасовой атаки, защищавших жителей и гостей Новороссийска, Геленджика, Анапы и Темрюкского района.

В больнице Новороссийска остаются 12 человек. Комиссии по определению ущерба работают в каждом районе — больше всего повреждений в Восточном и Приморском районах.

В капитальном ремонте нуждаются не менее 10 квартир. Полностью разрушены 8 частных домов, их владельцам предусмотрены выплаты на приобретение нового жилья.

Составляются акты о срочных выплатах. Особое внимание уделяется инвалидам и семьям защитников СВО, заявил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Губернатор подчеркнул важность качественного взаимодействия властей с горожанами, чтобы люди как можно скорее вернулись к нормальной жизни.

«Ъ-Кубань» писал, что Вениамин Кондратьев осмотрел школу в Новороссийске, пострадавшую от атаки беспилотников. Из-за серьезных повреждений несущей стены завершить ремонт к началу учебного года не удастся — работы планируют закончить ко второй четверти.

Кроме того, в Новороссийске завершили ремонт водовода, поврежденного в результате ночной атаки беспилотников. Подача воды жителям возобновлена в обещанные сроки.

Алина Зорина