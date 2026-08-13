Пять человек погибли при взрыве в Севастополе после атаки ВСУ. Среди погибших — четверо пиротехников Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю и охранник объекта. Средство поражения сдетонировало во время обследования территории после атаки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Погибли капитан внутренней службы Антон Чудаков, начальник отделения, капитан внутренней службы Александр Панчук, старший инженер, прапорщик внутренней службы Артем Дуплин, водитель-сапер, и спасатель-сапер Роман Пилипчук. Вместе с ними погиб охранник объекта Василий Староверов.

По данным губернатора Севастополя, сотрудники МЧС обследовали территорию после атаки. Детонация произошла во время работы специалистов, которые занимались очисткой территории от взрывоопасных предметов.

Погибшие пиротехники имели значительный опыт работы с боеприпасами. На их счету были тысячи обезвреженных снарядов и минных полей времен Великой Отечественной войны, а также современных боеприпасов. Специалисты работали не только в Севастополе, но и в Донбассе и Курской области.

Антону Чудакову было 40 лет, Артему Дуплину — 29. Оба имели звания заслуженных спасателей Севастополя и были награждены. Александру Панчуку было 42 года, Роману Пилипчуку — 49 лет. Охранник Василий Староверов находился рядом с пиротехниками и исполнял обязанности по охране важного для города объекта.

Губернатор назвал произошедшее трагедией и отметил, что специалисты погибли во время выполнения наиболее опасной части работы после атаки — обследования территории и обезвреживания смертоносных предметов.

У погибших остались семьи, друзья и коллеги. Правительство Севастополя и МЧС окажут семьям погибших необходимую помощь и поддержку.

Власти города заявили, что Севастополь будет помнить погибших специалистов, которые выполняли работу по обеспечению безопасности жителей и города.

Мария Удовик