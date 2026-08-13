Краснодарский край возглавил топ регионов по сделкам с загородными домами

Краснодарский край и Московская область стали лидерами российского рынка по числу сделок с загородными домами на вторичном рынке в первом полугодии 2026 года. В целом по России за январь—июнь продажи такой недвижимости выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За шесть месяцев заключили 217 тыс. договоров купли-продажи, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

На Краснодарский край пришлось одно из крупнейших количеств сделок среди российских регионов. По сравнению с первой половиной 2025 года продажи загородных домов на вторичном рынке в регионе увеличились на 12%. В Московской области показатель вырос на 11%.

В первую пятерку регионов по числу сделок также вошли Ростовская область, Башкортостан и Татарстан. Рост продаж зафиксировали во всех субъектах, вошедших в первую десятку по количеству сделок. Наиболее заметная динамика за год отмечена в Ленинградской области, где число сделок увеличилось на 34%. В Ставропольском крае и Свердловской области рост составил по 19%.

В июне спрос на загородное жилье в России увеличился на 2% относительно июня прошлого года. Наиболее заметно вырос интерес к таунхаусам — на 10%. Одним из факторов роста спроса эксперты называют снижение ипотечных ставок.

Одновременно с увеличением числа сделок росла стоимость загородной недвижимости. Средняя цена загородного дома за год увеличилась на 8% и достигла 11,8 млн руб. Средняя стоимость дачи выросла на 6%, до 1,9 млн руб. Коттеджи подорожали на 19%, до 29,3 млн руб., а средняя цена таунхауса увеличилась на 7%, до 20,6 млн руб.

Наиболее доступные загородные дома продавались в Курганской области, где средняя стоимость составляла 2,7 млн руб. В Мордовии средняя цена достигала 3,2 млн руб., в Орловской области — 3,3 млн руб. В Архангельской области показатель также составлял около 3,3 млн руб.

Мария Удовик