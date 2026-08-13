Геленджик с начала 2026 года принял 2,3 млн гостей

В январе—июле 2026 года Геленджик посетили 2,3 млн человек, в том числе 1,7 млн организованных и неорганизованных туристов, 597 тыс. однодневных посетителей и экскурсантов. К аналогичному показателю прошлого года количество отдыхающих составило 94,5%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал глава города-курорта Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

«На данный момент, несмотря на вызовы этого сезона, ситуацию удается держать под контролем. С большой долей вероятности прогноз, который мы давали в начале года, учитывая уровни среднегодовых приростов, придется корректировать. При этом сейчас мы понимаем, что значительного уровня снижения бронирований в ближайшей перспективе избежать удалось»,— отметил Алексей Богодистов.

По словам главы города, крупные средства размещения загружены практически полностью, особой популярностью в этом сезоне пользуются отели, работающие по системам «ультра все включено» и «все включено», а также класса «люкс» — категории «четыре и пять звезд». Средняя заполняемость объектов экономкласса — 70–80%.

Согласно данным мониторингов предыдущих сезонов, самую значительную часть туристов, прибывающих на курорт, составляли туристы от 25 до 34 лет (26%), на втором месте возрастная группа туристов от 35 до 44 лет (20%). «То есть наш турист — молодой, трудоспособный россиян, приезжающий на отдых с детьми. Именно формат семейного отдыха наиболее популярен в Геленджике»,— отметил Алексей Богодистов.

«С прошлого года аэропорт Геленджик открыт для туристов, это значительно упрощает логистическую схему. При этом в сезонах 2025–2026 годов отмечается значительный рост сегмента автотуристов, крупные средства размещения оборудованы охраняемыми парковками. Конечно, в период курортного сезона места на них автопутешественникам рекомендуем бронировать заранее. Активно развиваются наши автокемпинги — в 2026 году их на территории Геленджика 26 общей емкостью порядка 3 тыс. мест. Любители более комфортного отдыха могут выбирать отдых в глэмпингах и на базах отдыха, удаленных от городских улиц и оживленных трасс»,— рассказал глава курорта.

Маргарита Синкевич