В Севастополе задержали подозреваемую в подрыве военнослужащего

В Севастополе силовики задержали россиянку, которую считают причастной к подрыву военнослужащего Минобороны России. По представленным данным, женщина действовала по заданию украинских спецслужб, пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Информация о задержании появилась после другого взрыва в Севастополе, при котором погибли четыре пиротехника МЧС и охранник объекта. Специалисты обследовали территорию после атаки ВСУ, когда сдетонировало средство поражения. Погибшие сотрудники МЧС занимались разминированием и очисткой территории от взрывоопасных предметов.

В числе погибших оказались капитан внутренней службы Антон Чудаков, начальник отделения, капитан внутренней службы Александр Панчук, старший инженер, прапорщик внутренней службы Артем Дуплин, водитель-сапер, и спасатель-сапер Роман Пилипчук. Вместе с ними погиб охранник объекта Василий Староверов.

Чудакову было 40 лет, Дуплину — 29, Панчуку — 42, Пилипчуку — 49. Чудаков и Дуплин имели звания заслуженных спасателей Севастополя и были награждены. Погибшие сотрудники Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю ранее участвовали в обезвреживании тысяч снарядов и минных полей времен Великой Отечественной войны и современных боеприпасов. Они работали в Севастополе, Донбассе и Курской области.

По представленным данным, охранник Василий Староверов до момента взрыва находился рядом с пиротехниками и выполнял обязанности по защите важного для города объекта.

После гибели пяти человек власти Севастополя и МЧС сообщили о готовности оказать семьям погибших необходимую помощь и поддержку. В городе заявили, что будут помнить специалистов, погибших при выполнении служебных обязанностей.