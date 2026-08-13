Зерновой терминал КСК в Новороссийске приостановил работу

Группа компаний «Дело» сообщила о приостановке операционной деятельности зернового терминала КСК в порту Новороссийска. Решение принято для обеспечения безопасности сотрудников и инфраструктуры, сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Терминал прекращает разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и прочие операции.

О возобновлении работы компания сообщит дополнительно.

Ранее, 12 августа, Новороссийск подвергся очередной атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны ВСУ. Два зерновых терминала — Новороссийский комбинат хлебопродуктов и Новороссийский зерновой терминал — получили повреждения. По данным властей, 2 человека погибли, 19 пострадали.

Алина Зорина