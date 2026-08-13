Жильцы пострадавших от атаки БПЛА квартир в Краснодаре вернулись домой

В Краснодаре завершается восстановление многоквартирного дома, пострадавшего от атаки беспилотников в июне. Жильцы наиболее поврежденных квартир, находившиеся в пункте временного размещения, вернулись в свои дома после завершения ремонта, сообщила администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Как отметили в мэрии, основной объем работ выполнен. К восстановлению дома подключился социально ответственный бизнес.

В наиболее пострадавших квартирах строители восстановили каменную кладку фасадов, провели весь комплекс внутренних работ. Также отремонтированы помещения общего пользования: оштукатурены и покрашены потолки и стены, восстановлены освещение и система пожарной безопасности. Завершается замена окон. Более 60 жильцов получили выплаты из муниципального бюджета.

Ранее, сразу после происшествия, специалисты убрали обломки и осколки из пострадавших квартир, удалили с фасада поврежденные элементы, вывезли мусор и затянули оконные проемы пленкой.

Сообщалось, что повреждения получили 11 квартир. Были выбиты стекла в более 20 окнах и на 17 лоджиях.

Алина Зорина