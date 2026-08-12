В Краснодаре предотвратили теракт против сотрудника военкомата

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении офицера военного комиссариата Краснодарского края. Задержан подозреваемый, планировавший по заданию украинских спецслужб взорвать автомобиль военного, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным ведомства, фигурант задержан при попытке изъятия из тайника самодельного взрывного устройства со взрывчаткой западного производства.

Как отметили в ФСБ, подозреваемый в сентябре 2025 года инициативно установил контакт через мессенджер с представителями запрещенной в РФ украинской террористической организации. По заданию куратора за денежное вознаграждение он планировал взорвать автомобиль сотрудника военкомата.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение взрывного устройства) УК РФ. Суд заключил его под стражу.

Алина Зорина