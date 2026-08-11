Главные новости за 11 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор бывшему министру здравоохранения Кубани Евгению Филиппову, который был осужден за особо крупное мошенничество.

Водохранилища Крыма заполнены суммарно более чем на 200 млн куб. м, и этих запасов полуострову хватит как минимум до лета 2027 года. Наполнение водохранилищ, снабжающих феодосийско-керченский регион, составляет более 25%, Симферополь и Симферопольский район — более 75%, Севастополь — более 70%.

Краснодарское УФАС России возбудило четыре дела в отношении хозяйствующих субъектов, реализующих автомобильное топливо на автозаправочных станциях. Ранее ведомство направило им предупреждения о недопустимости действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции.

Власти Кубани наращивают силы мобильных огневых групп для защиты предприятий. Особое внимание уделили объектам топливно-энергетического комплекса.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ключевая задача для Керчи — восстановление жилого фонда, пострадавшего от атак беспилотников. Сейчас ведется полный учет поврежденных объектов.

Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что в Краснодарском крае находится почти 4,5 млн избирателей. В преддверии единого дня голосования и нового учебного года первоочередной задачей становится обеспечение безопасности в регионе.

Главе Адыгеи Мурату Кумпилову и сотрудникам регионального МВД представили нового министра внутренних дел по Республике Адыгея — Алексея Кампфа. Ранее он возглавлял МВД Луганской Народной Республики.

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону 11 августа начал рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко с участием присяжных заседателей. Заседание проходит в закрытом режиме.

Коттедж сына экс-судьи Хахалевой попал под снос вместе с еще 50 домами под Туапсе. Краснодарский краевой суд оставил без изменений решение Туапсинского районного суда о сносе коттеджного поселка «Буревестник» в селе Ольгинка. Постановление вступило в законную силу.

Дирекция ООПТ и лесного хозяйства займется восстановлением леса, расположенного рядом с пляжем Инжир в Севастополе, который пострадал от пожара после атаки БПЛА.