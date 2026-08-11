В Керчи работают над восстановлением жилья и усилением ПВО после атак БПЛА

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ключевая задача для Керчи — восстановление жилого фонда, пострадавшего от атак беспилотников. Ведется полный учет поврежденных объектов, чтобы каждый пострадавший получил помощь, сообщил он в своем Telegram-канале по итогам рабочей поездки в город.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Как отметил Сергей Аксенов, работа по восстановлению поврежденных домов в городе ведется адресно. Фиксируется ущерб по каждому объекту, чтобы пострадавшие не остались без внимания.

По словам главы Крыма, особое внимание уделяется безопасности жителей и инфраструктуры. Значительную роль здесь играют мобильные огневые группы. Проработан более рациональный подход к выбору мест их дислокации и координации действий. Это позволит повысить эффективность отражения атак, а также защитить город и республику.

«При этом главной задачей для руководителей всех уровней остается прямая коммуникация с гражданами. Не скрою, в работе органов власти есть недоработки, идеально выстроить все процессы в нынешних условиях невозможно. Поэтому продолжаем работать в режиме ручного управления»,— подчеркнул Сергей Аксенов.

Глава Крыма поблагодарил жителей Керчи и всех крымчан за понимание и выдержку, заверив, что ни одно обращение не останется без внимания.

Алина Зорина