Эксперт: водохранилища Крыма обеспечены водой до лета 2027 года

Водохранилища Крыма заполнены суммарно более чем на 200 млн куб. м, и этих запасов полуострову хватит как минимум до лета 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолия Копачевского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, наполнение водохранилищ, снабжающих феодосийско-керченский регион, составляет более 25%, Симферополь и Симферопольский район — более 75%, Севастополь — более 70%.

«Общая наполняемость по Крыму — более 200 млн куб. м воды — вселяет уверенность и успокаивает по данному ресурсу до лета следующего года. Притоки в этот зимне-весенний период превысили среднемноголетний уровень и тем самым стабилизировали обстановку»,— заявил господин Копачевский.

Он также подчеркнул, что нынешние отключения и перерывы в подаче воды в Крыму обусловлены сложной энергетической обстановкой, а не нехваткой водного ресурса.

Говоря о Севастополе, эксперт указал на потенциальные долгосрочные трудности. «Масштабное строительство жилых комплексов в Севастополе и уже сейчас прогнозируемый дефицит воды в многолетней перспективе пока даже расчетно не обеспечен водными ресурсами. Это требует взвешенной и аккуратной политики руководства, чтобы рационально использовать то, что имеется, и не превышать доступный природный ресурс»,— отметил он.

Проблемы с водоснабжением полуострова возникли после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды по каналу из Херсонской области, который прежде обеспечивал 90% потребностей Крыма. В 2020 году ситуация обострилась из-за засухи и нормализовалась лишь летом 2021 года после ливней.

В ходе специальной военной операции российские войска восстановили контроль над гидротехническим узлом Северо-Крымского канала и возобновили подачу воды. Однако в 2023 году удар ВСУ по Каховской ГЭС вновь лишил полуостров днепровской воды. Наибольшие трудности пришлось испытать жителям восточных районов, где проживает более 400 тыс. человек: водоснабжение там осуществлялось по временной схеме из подземных источников с использованием русла неработающего Северо-Крымского канала, что влекло за собой значительные потери воды.

Анна Гречко