Коттедж сына экс-судьи Хахалевой попал под снос вместе с еще 50 домами под Туапсе

Краснодарский краевой суд оставил без изменений решение Туапсинского районного суда о сносе коттеджного поселка «Буревестник» в селе Ольгинка. Постановление вступило в законную силу. Исполнительный лист поступил в Территориальное управление Росимущества. Под решение о сносе подпадают более 50 объектов недвижимости, сообщили ответчики по делу, пишет «Кубанская комсомолка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Судебное разбирательство затронуло более 50 владельцев недвижимости в поселке. Среди них оказался Кирилл Хахалев — сын бывшей судьи Елены Хахалевой, которая находится в международном розыске. Земельный участок, находившийся в собственности семьи Хахалевых, ранее изъяли в пользу государства. Теперь решение о сносе распространяется на все постройки, расположенные на территории поселка.

История участка связана с территорией санатория «Зеленая долина». Изначально землю выделяли под размещение гаражей санатория. В 1990–2000-х годах участок передали под частное строительство. В рамках судебного разбирательства прокуратура доказала незаконность первичных сделок с землей.

После вступления судебного решения в силу владельцы должны самостоятельно демонтировать расположенные на территории объекты. Если собственники не проведут снос, работы организуют государственные службы. Понесенные расходы в этом случае взыщут с владельцев недвижимости.

«Ъ-Кубань» писал, что Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону 11 августа в закрытом режиме начал рассмотрение уголовного дела бывшего замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко с участием присяжных. Его обвиняют в организации двух покушений на убийство и приготовлении убийства группой лиц по найму из корыстных побуждений.

Мария Удовик