Дело экс-замглавы ГУ МЧС Кубани Симоненко рассмотрит суд с присяжными

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону 11 августа начал рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко с участием присяжных заседателей. Заседание проходит в закрытом режиме. На нем должны провести отбор присяжных, пишет «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сергея Симоненко обвиняют в организации двух покушений на убийство, а также в организации приготовления убийства группой лиц по найму из корыстных побуждений. Речь идет об особо тяжких преступлениях против личности. Об этом сообщили в суде.

Уголовное дело передали в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону по решению Четвертого кассационного суда общей юрисдикции. Такое решение приняли для исключения возможного прямого или косвенного вмешательства заинтересованных лиц в рассмотрение дела. Ранее в суде уточняли, что Генпрокуратура связывала угрозу объективности и беспристрастности судебного процесса с обширными связями Симоненко среди высших должностных лиц Краснодарского края, которые сформировались за время его продолжительной службы в регионе.

В конце января Краснодарский краевой суд провел предварительное заседание по делу. Симоненко предъявили обвинения по двум эпизодам покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, а также в организации приготовления убийства в составе группы по найму из корыстных побуждений. Его задержали 31 июля прошлого года и арестовали.

Согласно судебным документам, в расследовании против Симоненко участвовали его бывшие подчиненные, потерпевшие и свидетели, которые дали показания против него.

Отдельно в деле фигурирует имущество бывшего сотрудника МЧС и его семьи. В апреле Краснодарский краевой суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и изъял в доход государства имущество и денежные средства Симоненко и его родственников на общую сумму 360 млн рублей. По версии Генпрокуратуры, во время службы в МЧС России он использовал служебное положение для незаконного обогащения. Для сокрытия реального материального положения имущество оформляли на родственников и доверенных лиц.

Симоненко начал службу в региональном ГУ МЧС в 2003 году и занимал различные должности. В октябре 2018 года его уволили в связи с достижением предельного возраста службы — 50 лет. Это решение главы МЧС, которым в тот период был Евгений Зиничев, Симоненко оспорил в суде и добился восстановления на службе спустя четыре года.

В сентябре 2022 года Симоненко назначили начальником отдела технического обеспечения ГУ МЧС по Краснодарскому краю, а в октябре 2023 года он стал заместителем начальника главка. В 2024 году, незадолго до задержания, Симоненко непродолжительное время исполнял обязанности начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Мария Удовик