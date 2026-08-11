Губернатор: в Краснодарском крае почти 4,5 млн избирателей

Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что в Краснодарском крае находится почти 4,5 млн избирателей. В преддверии единого дня голосования и нового учебного года первоочередной задачей становится обеспечение безопасности в регионе. Об этом глава края сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Как отметил Вениамин Кондратьев, 1 сентября этого откроются 1265 школ, за парты сядут 760 тыс. детей, из них 65 тыс. — первоклассники. По его словам, безопасность должна быть обеспечена не только в День знаний, но и в течение всего учебного года. На первый план выходят антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность. На эти цели в этом году направлено свыше 900 млн руб.

«Тревожные кнопки, системы видеонаблюдения и оповещения, средства пожаротушения должны исправно работать. Охрана и педагоги школ — знать алгоритм действий при различных внештатных ситуациях. Усилим охрану общественного порядка и выстроим маршруты патрулирования периметра школ. Такие же меры безопасности примем в наших колледжах и техникумах края, где учатся 128 тысяч студентов»,— подчеркнул губернатор.

В преддверии единого дня голосования власти намерены создать все условия для свободного волеизъявления граждан. По словам губернатора, ничто не должно поставить под сомнение прозрачность и легитимность итогов выборов. Нужно обеспечить безопасность избирателей, членов избирательных комиссий и наблюдателей в пунктах.

Алина Зорина