Власти Кубани наращивают силы мобильных огневых групп для защиты предприятий

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев совместно с руководителем регионального УФСБ Леонидом Михайлюком провел заседание по антитеррористической защите критической инфраструктуры. Особое внимание уделили объектам топливно-энергетического комплекса. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметил губернатор, Краснодарский край продолжает жить в условиях «серьезных вызовов и угроз». По его словам, только объединив усилия, можно защитить жителей и гостей, сохранить стабильность.

Ранее уже обсуждалась необходимость дополнительной защиты предприятий, прежде всего критической инфраструктуры. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что важно обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения. Для их защиты вместе с собственниками предприятий будут наращивать силы мобильных огневых групп.

Алина Зорина