Приговор экс-министру здравоохранения Кубани вступил в силу

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор бывшему министру здравоохранения Кубани Евгению Филиппову, который был осужден за особо крупное мошенничество. Как пишет «Ъ», суд признал, что с 2015 по 2026 год экс-министр был трудоустроен по совместительству в должности заведующего кафедрой иммунологии Кубанского медицинского университета, однако свои обязанности в полном объеме не выполнял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как пояснил защитник подсудимого Константин Шульгин, в апелляционной жалобе он просил смягчить наказание, назначенное Евгению Филиппову Октябрьским райсудом Краснодара 29 июня этого года,— четыре года колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб. Однако апелляционная инстанция не нашла для этого оснований. Суд также отклонил представление прокуратуры, которая не оспаривала назначенное подсудимому Евгению Филиппову наказание, но просила внести определенные поправки в описательно-мотивировочную часть приговора.

Адвокат подчеркнул, что бывший министр не намерен обжаловать вступивший в силу приговор в вышестоящих инстанциях.

Экс-руководитель министерства здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов был арестован в марте 2026 года и сейчас находится под стражей. Известно, что он частично признал вину и выплатил университету нанесенный ущерб — 7,6 млн руб. Эти средства фигурант получил за 11 лет в качестве зарплаты и дополнительных выплат.

В апреле этого года суд в Краснодаре вынес решение об обращении в доход государства имущества стоимостью 1,9 млрд руб., которое принадлежало бывшему министру и его семье, в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.