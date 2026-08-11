Алексей Кампф назначен новым министром внутренних дел Адыгеи

Главе Адыгеи Мурату Кумпилову и сотрудникам регионального МВД представили нового министра внутренних дел по Республике Адыгея — Алексея Кампфа. Ранее он возглавлял МВД Луганской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Республики Адыгеи Фото: пресс-служба правительства Республики Адыгеи

В режиме видеосвязи нового руководителя представил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он отметил обширный опыт и высокий профессионализм Алексея Кампфа.

Владимир Колокольцев обозначил перед новым руководством первостепенные задачи: обеспечение безопасности на выборах в Госдуму и местные органы власти, борьба с киберпреступностью и мошенничеством, противодействие наркотрафику, контроль за расходованием бюджетных средств в нацпроектах и миграционными процессами, повышение качества госуслуг и профилактика аварийности на дорогах.

Глава Адыгеи поблагодарил Владимира Колокольцева за поддержку республики и поздравил Алексея Кампфа с назначением, пожелав успехов в работе.

Слова благодарности за продуктивную работу прозвучали и в адрес экс-министра МВД по Адыгее Олега Безсмельницына, который продолжит службу на должности министра внутренних дел по Луганской Народной Республике.

Алина Зорина