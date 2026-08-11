Восстановлением леса у пляжа Инжир в Севастополе займется Дирекция ООПТ

Дирекция ООПТ и лесного хозяйства займется восстановлением леса, расположенного рядом с пляжем Инжир в Севастополе, который пострадал от пожара после атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В питомнике площадью около 1 га специалисты готовят растения для высадки. Там есть необходимый запас на случай непредвиденных и чрезвычайных ситуаций, его хватит для того, чтобы восстановить большую территорию пострадавшего леса.

Под сеянцы дополнительно выделили около 2 га в Севастопольском лесничестве.

В районе пляжа Инжир из-за атаки со стороны ВСУ горело около 15 га леса. В ликвидации огня участвовали лесники, сотрудники Спасательной службы Севастополя и МЧС России, а также более сотни волонтеров.

«Ъ-Кубань» писал, что в Севастополе второй день продолжается тушение лесного пожара у пляжа Инжир, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов. Пожар локализован на площади 15 га, эвакуированы 133 человека.