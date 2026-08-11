Краснодарское УФАС возбудило четыре дела против владельцев АЗС

Краснодарское УФАС России возбудило четыре дела в отношении хозяйствующих субъектов, реализующих автомобильное топливо на автозаправочных станциях. Ранее ведомство направило им предупреждения о недопустимости действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции. Владельцы АЗС, ранее изменившие цены на топливо, в установленный срок предупреждения не исполнили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Предупреждения получили ООО МХО «Рассвет», работающее под коммерческим обозначением «Уфимнефть», ООО «Лаба», ООО «Южная нефтяная компания» и ООО «НК Нефтесфера». Их автозаправочные станции работают соответственно под обозначениями «Лаба», «Южная нефтяная компания» и «Нефтесфера».

Краснодарское УФАС расценивает неисполнение предупреждений как основание для возбуждения дел. Ведомство указывает, что за злоупотребление доминирующим положением предусмотрена ответственность, в том числе в виде оборотного штрафа. Основанием для применения антимонопольных мер может стать нарушение п. 3 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции».

УФАС продолжает мониторинг рынка нефтепродуктов в Краснодарском крае. Ведомство анализирует ситуацию на розничном и мелкооптовом рынках и ежедневно отслеживает цены на автомобильное топливо.

При выявлении признаков недобросовестного поведения или экономически необоснованного роста цен ведомство принимает меры антимонопольного регулирования. В УФАС отмечают, что такие действия направлены на пресечение недобросовестных практик участников рынка.

Ведомство также указало продавцам автомобильного бензина и дизельного топлива на необходимость соблюдать принципы ответственного ценообразования и принимать меры для недопущения необоснованного роста стоимости топлива в Краснодарском крае. Ответственность за злоупотребление доминирующим положением предусмотрена ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке).

Мария Удовик