Оптимум для народа

Оптический сенсор на фазовой сингулярности способен уловить единичные молекулы в растворе — без меток, реагентов и пробоподготовки. Физики из МФТИ и ВНИИА им. Н. Л. Духова с коллегами из ОАЭ показали, что такой прибор работает лучше всего не в самой особой точке, а чуть в стороне от нее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: nikolay trebukhin / unsplash.com Фото: nikolay trebukhin / unsplash.com

Экспериментаторы отстраивались от этой точки 12 лет, но по другой причине и не подозревая, что улучшают прибор. Работа опубликована в журнале Nanophotonics.

Зачем это нужно

Современная лабораторная диагностика устроена так: чтобы обнаружить биомолекулу, к ней нужно что-то прицепить. Флуоресцентную метку, фермент, антитело с красителем. Это работает, но требует реагентов, времени и лаборатории.

Безметочная оптическая сенсорика обещает другое. Молекула, севшая на поверхность датчика, меняет показатель преломления среды над ним. Если научиться замечать изменения в пятом-шестом знаке, детектировать вещество можно напрямую — по тому, как отражается свет. Ни красителей, ни ферментов, результат — за секунды.

Область применения широкая: маркеры онкологических заболеваний в крови, вирусные частицы, следовые количества токсинов в воде, промышленный контроль сред. Отдельная перспектива — носимые устройства: датчик, который непрерывно следит за составом межтканевой жидкости, как это уже делают глюкозные мониторы, но по более широкому спектру веществ.

Упирается все в чувствительность. Одна молекула меняет показатель преломления на исчезающе малую величину, и вопрос в том, как ее увидеть.

Темная точка

В 2013 году в Nature Materials вышла работа, с которой началось целое направление. Идея была изящной: если подобрать материал и угол падения света так, чтобы отражение обнулилось, то в этой точке фаза отраженной волны становится неопределенной и меняется бесконечно быстро при малейшем изменении условий вокруг. Направление получило название «топологическая темнота».

Физический смысл такой. Свет, отражаясь от поверхности, несет две характеристики: амплитуду (сколько вернулось) и фазу (насколько волна сдвинулась во времени). Традиционные плазмонные сенсоры следят за амплитудой — ищут провал в отражении и смотрят, куда он поедет, если на поверхность сядут молекулы. Сенсор на сингулярности следит за фазой. Рядом с точкой нулевого отражения фаза совершает почти скачок: изменение показателя преломления в пятом знаке разворачивает ее на градусы.

Расплата за темноту

Проблема встроена в саму идею. В темной точке отражение равно нулю. Фазу приходится измерять там, где на детектор почти не приходит света. А свет состоит из фотонов. Детектор не считывает плавный поток — он регистрирует отдельные попадания, и их число случайно колеблется от измерения к измерению. Это дробовой шум, и он неустраним в принципе: это не дефект аппаратуры, а следствие дискретной природы света. Относительная величина колебаний растет по мере того, как фотонов становится меньше — как один процент от миллиона отсчетов, но треть от десяти.

Возникает подозрение, что весь выигрыш съедается: чем ближе к идеалу, тем меньше сигнал и тем сильнее случайность в измеренной фазе.

Подозрение не абстрактное. У соседнего направления — сенсоров на исключительных точках неэрмитовых систем — похожая история закончилась плохо. Там тоже была формально расходящаяся чувствительность, и несколько групп независимо показали: с учетом шума реального выигрыша в точности нет.

Два разных слова

Здесь нужно развести понятия, которые в разговоре о приборах обычно склеивают. Чувствительность — насколько сильно прибор откликается на воздействие. Разрешение — насколько малое воздействие вы способны от этого отклика отличить. Представьте весы с очень длинной стрелкой: положили песчинку — стрелка ушла на полциферблата. Чувствительность огромная. Но если стрелка при этом сама по себе дрожит в пределах четверти циферблата, взвесить песчинку не получится. Разрешение определяется не размахом отклика, а его отношением к дрожанию.

Именно это соотношение авторы и просчитали количественно — впервые для сенсоров такого типа.

Как считали

Группа построила модель эллипсометра — прибора, который измеряет фазу через сравнение двух поляризаций отраженного света. Ключевая деталь: эллипсометр не берет фазу из одного измерения. Свет проходит через вращающийся анализатор, детектор снимает сигнал при разных его положениях, и фаза восстанавливается из всего набора точек сразу.

В эту схему вставили квантовую модель счета фотонов — пуассоновскую статистику отсчетов — и прогнали численный эксперимент: по 500 повторов для каждой комбинации мощности источника, угла падения и изменения показателя преломления.

Результат первый: сенсор устойчив. Он работает даже вблизи нулевого отражения и даже при мощности источника 1 мкВт/нм. Механизм устойчивости как раз в распределенном измерении: провал приходится лишь на часть положений анализатора, в остальных фотонов достаточно, и реконструкция фазы не рассыпается.

Результат второй, менее ожидаемый: лучшая работа сенсора достигается не в сингулярности.

Долина

Если отходить от особой точки по углу падения, происходят две вещи одновременно. Света на детекторе становится больше — шумовое ограничение слабеет. Но фаза меняется уже не так круто: падает чувствительность, и растет второе ограничение, связанное с тем, что эллипсометр не различает сдвиги меньше примерно градуса.

Кривые идут навстречу друг другу и пересекаются. Точка пересечения — оптимум. На графиках это выглядит как долина: по обе стороны разрешение хуже. Отклонение оказывается небольшим — доли градуса. Но эффект заметный: при мощности источника всего 1 мкВт/нм разрешение улучшается примерно с 2х10^–4 до 5х10^–5 по показателю преломления. Причем отстройка угла работает эффективнее, чем наращивание мощности: увеличение мощности на два порядка при точной настройке на сингулярность дает заметно меньше.

«Интуитивно хочется подобраться к сингулярности как можно ближе, чтобы улучшить чувствительность, но в реальности небольшая отстройка от точки с фазовой сингулярностью делает сенсор более устойчивым к шуму с сохранением высокой чувствительности,— говорит эксперт НЦМУ “Центр перспективной микроэлектроники”, доктор физико-математических наук Денис Баранов, заведующий лабораторией передовой нанофотоники и квантовых материалов МФТИ.— Мы обнаружили оптимальный режим, где ограничения по шуму и чувствительности уравновешиваются».

12 лет вслепую

Здесь всплывает деталь, которая переворачивает историю направления. Авторы пионерской работы 2013 года тоже не работали ровно в точке нулевого отражения. Они отстраивались от нее, но по чисто практической причине: чтобы на детектор попадало достаточно света. Влияние этой отстройки на разрешение никто не анализировал.

То есть прием, который сейчас получил количественное обоснование, применялся с самого начала — как экспериментальный костыль. 12 лет он считался платой за несовершенство аппаратуры. Оказалось, это не костыль, а оптимум.

Что дальше

Практический вывод прямо касается того, каким может быть будущий прибор. Если приличное разрешение достигается не мощностью источника, а правильной настройкой угла, сенсор перестает требовать лабораторной оптической скамьи и мощного лазера. Достаточно светодиода. Это открывает дорогу к компактным и носимым устройствам — портативным анализаторам для полевой диагностики, датчикам для непрерывного мониторинга.

Модель предсказывает для конкретной системы и оптимальный угол, и достижимое разрешение, то есть работает как инструмент проектирования. Ближайший шаг — проверка на реальном эллипсометре. Работа поддержана Российским научным фондом (грант №23-72-10005).

Татьяна Мейлахс