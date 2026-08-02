Главные новости за 27 июля-2 августа. Ростов-на-Дону и область

За неделю в Ростовской области в результате атак БПЛА погибли шесть человек. Тела четверых взрослых и ребенка были обнаружены 27 июля в Ростове-на-Дону. Еще одна женщина погибла 29 июля в Таганроге.

Крупные и средние предприятия Ростовской области в первом квартале 2026 года заметно сократили прием новых сотрудников, одновременно увеличив планы по предстоящим увольнениям.

В сентябре 2026 года Ozon откроет хаб в Батайске, сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе компании. Площадь логистического центра составит 30 тыс. кв.м. Объем инвестиций, вложенных в строительство, не раскрывается.

Южный окружной военный суд заочно рассмотрит уголовное дело в отношении украинского командира бригады беспилотных авиационных комплексов полковника Андрея Дзяния, обвиняемого в руководстве ударами БПЛА по Ростовской области. Дело будет слушать в закрытом режиме.

Власти Ростовской области исключили из закона об областном бюджете норму о повышении с 1 октября 2026 года должностных окладов государственных гражданских служащих, технического и обслуживающего персонала органов власти, а также работников государственных учреждений региона.

На Дону в детских учреждениях по данным на 2025 год остаются почти 1,2 тыс. детей. За год было выявлено 924 ребенка, оставшихся без попечения родителей. Власти региона ставят цель сократить к 2030 году число детей в детских учреждениях до 700.

Задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по банковским кредитам в Ростовской области на 1 мая 2026 года впервые превысила 1 трлн руб. Совокупная задолженность бизнеса перед банками достигла 1,007 трлн руб., увеличившись за год на 17,2% — с 859,2 млрд руб. При этом просроченная задолженность составила 42,1 млрд руб., или около 4,2% общего кредитного портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Сельхозпроизводители юга России столкнулись с резким ухудшением условий реализации нового урожая. Как рассказали «Ъ» представители отрасли, закупочные цены на зерно продолжают снижаться, а возможности его продажи ограничены из-за сложностей с экспортной логистикой и сокращения каналов сбыта. По словам аграриев, в отдельных хозяйствах зерно уже приходится продавать ниже себестоимости.

По итогам первого полугодия 2026 года в Ростовской области трафик в пекарнях сократился на 9%, в кафе, кофейнях и фастфуд-точках — на 11%. В Ставропольском крае посещаемость пекарен упала на 8%, кафе — на 10%, кофеен — на 11%, фастфуда — на 13%. Об этом сообщила пресс-служба IT-компании «Эвотор».

Министерство культуры России включило 48 донских памятников археологии в государственный реестр объектов культурного наследия. Специалисты региона выявили новые объекты в 14 муниципалитетах. После включения в реестр объекты получили федеральный статус и перешли под государственную охрану.

Депутат законодательного собрания Ростовской области Адам Батажев на заседании парламента предложил разрешить жителям региона приобретать бензин в канистры для использования в средствах малой механизации — бензопилах, газонокосилках и генераторах.