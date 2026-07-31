Трафик в кафе и кофейнях на Дону снизился на 11%

По итогам первого полугодия 2026 года в Ростовской области трафик в пекарнях сократился на 9%, в кафе, кофейнях и фастфуд-точках — на 11%. В Ставропольском крае посещаемость пекарен упала на 8%, кафе — на 10%, кофеен — на 11%, фастфуда — на 13%. Об этом сообщила пресс-служба IT-компании «Эвотор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Краснодарский край продемонстрировал наименьшее падение оборота среди рассматриваемых регионов. В кубанских кофейнях выручка снизилась лишь на 3% — лучший показатель среди всех южных регионов и сегментов общепита. Оборот кафе на Кубани упал на 10%, пекарен — на 13%, фастфуда — на 4%. При этом кофейни, несмотря на рост цен, нарастили выручку на 2%.

В Ростовской области оборот кафе снизился на 3%, кофеен — на 13%, фастфуда — на 4%, пекарен — на 3%. На Ставрополье оборот пекарен сократился на 7%, кафе — на 15%, фастфуда — на 8%; незначительный прирост зафиксирован только у кофеен — на 1%.

По росту среднего чека за январь–июнь 2026 года лидирует Ростовская область: в кафе показатель вырос на 9% — до 848 руб., в фастфуде — на 8%, до 487 руб., в пекарнях — на 6%, до 273 руб. В кофейнях средний чек незначительно снизился — на 2%, до 420 руб.

В Краснодарском крае средний чек вырос в кофейнях — на 6%, до 467 руб., и в фастфуде — на 6%, до 539 руб. В пекарнях он снизился на 4%, до 234 руб., в кафе — на 2%, до 958 руб.

В Ставропольском крае средний чек увеличился в кофейнях — на 13%, до 462 руб., в пекарнях — на 2%, до 265 руб., в фастфуде — на 5%, до 445 руб. В кафе показатель снизился на 6%, до 552 руб.

По оценке аналитиков «Эвотора», в 2026 году в большинстве сегментов розничной торговли и общественного питания наблюдается заметное снижение покупательной активности: «Люди стали реже совершать покупки, посещать заведения общепита и покупать кофе или мороженое на бегу».

Мария Хоперская