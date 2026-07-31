Ростовская область исключила из бюджета индексацию зарплат на 4%

Власти Ростовской области исключили из закона об областном бюджете норму о повышении с 1 октября 2026 года должностных окладов государственных гражданских служащих, технического и обслуживающего персонала органов власти, а также работников государственных учреждений региона. Соответствующие изменения внес областной закон №491-ЗС «О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"». Документ уже вступил в силу после официального опубликования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Индексация на 4% изначально содержалась в статьях 4 и 5 закона об областном бюджете. Статья 4 предусматривала увеличение с 1 октября 2026 года окладов лиц, замещающих государственные должности Ростовской области, государственных гражданских служащих, технического персонала и обслуживающих работников государственных органов. Статья 5 закрепляла аналогичную индексацию окладов руководителей, специалистов, служащих и рабочих государственных учреждений Ростовской области. Такие же нормы действовали в предыдущие годы: повышение на 4% проводили с 1 октября 2024 года и с 1 октября 2025 года, а очередная индексация была запланирована на октябрь 2026 года.

После июльской корректировки бюджета упоминания о повышении окладов полностью исчезли из текста закона. При этом остальные параметры бюджета, напротив, выросли. Доходы областной казны на 2026 год увеличили почти на 3,8 млрд руб., аналогично выросли и расходы. Дополнительное финансирование власти распределили на меры социальной поддержки населения, развитие системы здравоохранения, строительство и модернизацию объектов водоснабжения, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальную инфраструктуру и реализацию других региональных программ.

Пояснительные материалы к законопроекту не содержат прямого объяснения причин отказа от индексации. Документы также не связывают отмену повышения окладов с перераспределением бюджетных средств в пользу других расходов. При этом сам закон не запрещает провести повышение зарплат позднее отдельным нормативным актом правительства Ростовской области, если соответствующее решение примут дополнительно. Пока таких документов региональные власти не публиковали.

Станислав Маслаков