Закредитованность бизнеса в Ростовской области превысила 1 трлн рублей

Задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по банковским кредитам в Ростовской области на 1 мая 2026 года впервые превысила 1 трлн руб. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным мониторинга, совокупная задолженность бизнеса перед банками достигла 1,007 трлн руб., увеличившись за год на 17,2% — с 859,2 млрд руб. При этом просроченная задолженность составила 42,1 млрд руб., или около 4,2% общего кредитного портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Одновременно банки нарастили объем кредитования предприятий региона. За январь—апрель организациям и индивидуальным предпринимателям было выдано кредитов на 466,5 млрд руб., что на 18,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено 149,7 млрд руб. кредитов, что на 16,6% превышает показатель годичной давности.

На фоне роста кредитного портфеля доля просроченной задолженности бизнеса продолжила снижаться. Если годом ранее она составляла около 4,8% совокупной задолженности, то к началу мая 2026 года сократилась до 4,2%, несмотря на увеличение абсолютного объема просрочки с 41,1 млрд до 42,1 млрд руб.

Роман Лаврухин