Предприятия Ростовской области сократили набор сотрудников

Крупные и средние предприятия Ростовской области в первом квартале 2026 года заметно сократили прием новых сотрудников, одновременно увеличив планы по предстоящим увольнениям. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

За январь—март организации приняли на работу 42,4 тыс. человек, что на 7,1 тыс. меньше, чем годом ранее. Одновременно число работников, покинувших предприятия, сократилось с 52,6 тыс. до 42,9 тыс. человек. Несмотря на это, работодатели существенно увеличили планы по оптимизации персонала: если год назад к высвобождению в следующем квартале планировалось 300 сотрудников, то теперь — уже 1 тыс. человек. Кроме того, предприятия создали лишь 1,9 тыс. новых рабочих мест против 2,4 тыс. годом ранее.

Новые данные дополняют признаки охлаждения регионального рынка труда. По состоянию на конец мая работодатели заявили потребность в 35,5 тыс. работников против 41,4 тыс. годом ранее. Одновременно численность работников, находящихся в режиме неполного рабочего времени, выросла с 24,5 тыс. до 28,4 тыс. человек, а число сотрудников, находившихся в простое по вине работодателя или по независящим от сторон причинам, увеличилось почти вдвое — с 2,6 тыс. до 5,2 тыс. человек. При этом количество работников, оформивших отпуск без сохранения заработной платы, практически не изменилось и составило 78,9 тыс. человек против 78,3 тыс. годом ранее.

Роман Лаврухин