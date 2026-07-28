В Ростове рассмотрят дело украинского командира, обвиняемого в ударах по области

Южный окружной военный суд заочно рассмотрит уголовное дело в отношении украинского командира бригады беспилотных авиационных комплексов полковника Андрея Дзяния, обвиняемого в руководстве ударами БПЛА по Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Первое заседание назначено на 17 августа. Процесс пройдет в закрытом режиме.

В декабре 2025 года российский суд уже приговорил командира Андрей Дзяния и его заместителя Виталия Сендзюка к пожизненным срокам лишения свободы. Их признали виновными в совершении террористического акта в Курской области.

Согласно решению суда, Дзяния первые восемь лет будет отбывать в тюрьме, Сендзюк — первые пять. «Остальную часть наказания осужденные проведут в исправительной колонии особого режима»,— сообщали в СКР. Фигуранты объявлены в международный розыск.

Мария Иванова