В Ростовской области хотят снять запрет на заправку канистр на АЗС

Депутат законодательного собрания Ростовской области Адам Батажев на заседании парламента предложил разрешить жителям региона приобретать бензин в канистры для использования в средствах малой механизации — бензопилах, газонокосилках и генераторах.

По его словам, действующие ограничения лишают возможности заправить канистру тех, кому топливо необходимо для работы подобной техники. В том числе это касается людей, не имеющих автомобилей.

Депутат предложил сохранить ограничения по объем“Ъ”у продажи бензина, однако предоставить покупателям право самостоятельно выбирать, заливать топливо в бак автомобиля или в канистру.

Мария Хоперская