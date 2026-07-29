Минкультуры РФ внесло 48 донских памятников в реестр культурного наследия

Министерство культуры России включило 48 донских памятников археологии в государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

Специалисты региона выявили новые объекты в 14 муниципалитетах: Азовском, Аксайском, Багаевском, Белокалитвинском, Дубовском, Зерноградском, Зимовниковском, Каменском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Семикаракорском, Тарасовском и Усть-Донецком районах, а также в Ростове-на-Дону. После включения в реестр объекты получили федеральный статус и перешли под государственную охрану.

Председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Ирина Коробова отметила, что археологические объекты — «уникальные и невосполнимые источники знаний о прошлом», а их сохранение является «частью ответственности перед будущими поколениями».

Всего на территории Ростовской области насчитывается 8152 объекта археологического наследия федерального значения.

Мария Хоперская