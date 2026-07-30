В приютах Ростовской области остаются почти 1,2 тыс. детей

На Дону в детских учреждениях по данным на 2025 год остаются почти 1,2 тыс. детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Тамара Шевченко на заседании законодательного собрания Ростовской области.

За год показатель сократился — так, в 2024 году в учреждениях содержалось более 1,3 тыс. детей. Также госпожа Шевченко сообщила, что в 2024 году было выявлено 960 детей, оставшихся без попечения родителей, а в 2025 году — 924 ребенка. Власти региона ставят цель сократить к 2030 году число детей в детских учреждениях до 700.

Вне родных семей в 2024 году в Ростовской области содержалось более 9 тыс. детей, в 2025 году — почти 8,6 тыс. детей.

Кристина Федичкина